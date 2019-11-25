Дмитрий Ульянов опроверг слухи о своей госпитализации
Актер Дмитрий Ульянов в беседе с Teleprogramma.pro внес ясность в слухи оь ухудшении своего самочувствия.
По его словам, распространившаяся в СМИ информация о его госпитализации с инсультом не соответствует действительности, и он чувствует себя хорошо. «Ничего страшного. У меня просто нос сломан, синусит. Не знаю, откуда информация такая», — сказал артист.
О госпитализации, уточнил 47-летний Ульянов, речи не идет.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Ульянов был госпитализирован с подозрением на инсульт утром 25 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
— СМИ рассказали о восстановлении Катрин Денев после инсульта