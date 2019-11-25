Поклонская раскритиковала Пушкова за его позицию о Ротару

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Политик и юрист Наталья Поклонская в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала заявление члена Совета Федерации Алексея Пушкова о том, что певице Софии Ротару якобы не рады в России.

Поклонская назвала такую позицию неправильной и призвала к попытке поддержать диалог. «София Ротару — всеми любимая певица, народная артистка, и ее творчество и политика — две разные вещи. Она не занимается политическими вопросами. Я считаю, что если у Софии Ротару или у других артистов есть какие-то вопросы — их нужно обсуждать, поэтому я и сказала, что могу с удовольствием обсудить с ней все вопросы», — сказала Поклонская «Газете.Ru».

Она также отметила, что не стоит закрываться от творческих людей.

«Она поет не для политиков и сенаторов, а для людей. И люди имеют право слушать ее песни. Я считаю, что нужно быть открытыми и поддерживать диалог, а не закрываться от всех и каждого — это ни к чему хорошему не приведет», — заключила Поклонская.

Ранее Пушков заявил, что в России нет «заказа на травлю» Ротару, решившей возобновить концертную деятельность в России, однако в стране якобы «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря».

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