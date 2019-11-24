Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»

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Вики Габор на конкурсе песни «Евровидение-2019» Вики Габор на конкурсе песни «Евровидение-2019»
Вики Габор на конкурсе песни «Евровидение-2019»
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Представительница Польши Виктория Габор выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019», сообщает РИА «Новости».

Финал конкурса прошел в польском городе Гливице.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Габор набрала 278 баллов.

На втором месте оказался представитель Казахстана, а на третьем – Испании.

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