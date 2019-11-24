Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
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Представительница Польши Виктория Габор выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2019», сообщает РИА «Новости».
Финал конкурса прошел в польском городе Гливице.
По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Габор набрала 278 баллов.
На втором месте оказался представитель Казахстана, а на третьем – Испании.
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