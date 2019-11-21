Наталья Ветлицкая объявила о возвращении на сцену

Наталья Ветлицкая анонсировала два концерта в рамках возвращения на российскую сцену, передает журнал Hello со ссылкой на компанию PMI.

Ветлицкая представит новую программу «20 X 2020» — 10 октября в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»), а 29 октября — в Москве (Crocus City Hall). Сама Ветлицкая объясняет, что во время творческой паузы хотела «пожить своей жизнью, побыть в тишине, остаться наедине с собой и своей дочерью».

В программе прозвучат хиты «Посмотри в глаза», «Изучай меня», «Плейбой», «Лунный кот» и др.

В августе 2019 года Наталья Ветлицкая отметила 55-летие. В 2009 году ушла со сцены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Наталья Ветлицкая возвращается в Россию

— Юбилей Натальи Ветлицкой

— Стала известна причина развода Жени Белоусова с Натальей Ветлицкой