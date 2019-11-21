Уроженцев России выдвинули на «Грэмми»

Уроженцы России из трио Hermitage Piano Trio были выдвинуты на получение американской премии «Грэмми» (Grammy) в номинации «Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя музыкантов.

Как отмечается, в трио входят: пианист Илья Казанцев, скрипач Миша Кейлин и виолончелист Сергей Антонов. Их номинировали после исполнения композиций композитора Сергея Рахманинова.

Также музыкантов выдвинули в номинации «Лучшая звукорежиссура классического альбома» за аудиозапись произведения Рахманинова.

Музыканты в настоящее время потрясены сообщением о выдвижении на премию, рассказал их представитель.

62-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 26 января 2020 года. Вести ее будет Алиша Киз.

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