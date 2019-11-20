На аукционе в Германии продается шляпа Гитлера и платье Браун

Аукционный дом Hermann Historica в Германии выставил на продажу собрание исторических предметов элиты Третьего рейха, в том числе, шляпу Адольфа Гитлера и платье Евы Браун. Об этом сообщается на сайте Hermann Historica.

Аукцион стартовал в среду, 20 ноября, в городе Грасбрунн под Мюнхеном.

Среди лотов продаются личные вещи Гитлера. Одним из самых дорогих предметов стала шляпа с инициалами AH. Начальная стоимость лота — €50 тыс.

Среди других предметов связанных с Гитлером – столовое серебро и столовые предметы из разных домов, где проживал лидер нацисткой Германии, а также его подарки. Также в каталоге представлены вещи его возлюбленной Евы Браун — вечернее платье, пальто, шляпа, столовые предметы.

Кроме того, в каталоге есть вещи других нацистских деятелей. Всего в каталоге 842 лота.