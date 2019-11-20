Пригожин ответил Вовк, раскритиковавшей Ротару

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Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал критику, с которой обрушилась ведущая Ангелина Вовк на певицу Софию Ротару, решившую вернуться на гастроли в Россию.

По словам Пригожина, он любит и уважает Ангелину Вовк. «Но при чем здесь София Ротару? Она артистка. Дайте ей возможность спокойно доживать свои годы, оставаться в профессии. За что ее так щемят?» — негодует продюсер.

Он заявил, что категорически не согласен с позицией Вовк, осудившей Ротару за поддержку ВСУ. «Мы не можем быть такими жестокими людьми по отношению к народной артистке СССР. Где Ротару, где АТО? Никакого отношения к АТО София Михайловна точно не имеет. Я в этом уверен», — сказал Пригожин.

Пригожин также отметил, что у общества есть тенденция «травить крайнего». «Хватит унижать женщину. Пусть она делает все что она хочет. Она своим временем, творчеством, жизнью доказала право на существование в том виде, в котором она хочет. Не щенкам, молодежи и многим другим давать ей оценку», — отрезал он.

В конце 2018 года София Ротару отказалась выступить на российской «Песне года» и отменила корпоративы в России из-за военного положения, объявленного президентом Украины Петром Порошенко. 7 декабря 2019 года Ротару собирается участвовать в съемках шоу «Песня года — 2019» в Москве.

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