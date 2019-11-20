Шоураннер «Фарго» возглавит четвертый «Стартрек»
Ноа Хоули, шоураннер сериалов «Легион» и «Фарго», занял режиссерское кресло фильма «Стартрек 4», передает The Hollywood Reporter.
Утверждается, что студия Paramount находится на финальной стадии переговоров с Хоули, который также напишет сценарий к картине.
О четвертом «Стартреке» заговорили еще в 2016 году, но студия не смогла предоставить желаемые гонорары Крису Пайну и Крису Хемсворту.
Первый фильм перезапуска фантастической франшизы «Стартрек» вышел в 2009 году, он стал одиннадцатой картиной, посвященной приключениям героев мира Звездного пути.
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