Шоураннер «Фарго» возглавит четвертый «Стартрек»

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Ноа Хоули, шоураннер сериалов «Легион» и «Фарго», занял режиссерское кресло фильма «Стартрек 4», передает The Hollywood Reporter.

Утверждается, что студия Paramount находится на финальной стадии переговоров с Хоули, который также напишет сценарий к картине.

О четвертом «Стартреке» заговорили еще в 2016 году, но студия не смогла предоставить желаемые гонорары Крису Пайну и Крису Хемсворту.

Первый фильм перезапуска фантастической франшизы «Стартрек» вышел в 2009 году, он стал одиннадцатой картиной, посвященной приключениям героев мира Звездного пути.

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