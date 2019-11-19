Армен Джигарханян выписан из больницы после обследования

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Народного артиста Советского Союза Армена Джигарханяна выписали из московской клиники после прохождения профилактического обследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя артиста Артура Согомоняна.

По последней информации, Джигарханян чувствует себя хорошо и уже находится дома. Его представитель заявил, что с артистом «все в порядке».

Ранее Согомонян рассказал о прохождении Джигарханяном планового профилактического осмотра в одной из клиник Москвы.

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