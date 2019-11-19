Звезда «Ночного дозора» Игорь Савочкин прооперирован
close
В Москве прооперирован актер Игорь Савочкин, передает Mash.
У звезды «Ночного дозора» было подозрение на пневмоторакс. В ходе операции на легком врачи поставили дренаж, чтобы в органе не собиралась жидкость.
В данный момент Савочкин находится в отделении торакальной хирургии.
Впервые о его госпитализации стало известно 11 ноября.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Игорь Савочкин попал в больницу
— Скончался продюсер «Дозоров» и «Иронии судьбы. Продолжение»
— Сергей Лукьяненко рассказал о новых экранизациях «Дозоров»