Звезда «Ночного дозора» Игорь Савочкин прооперирован

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Валерий Шарифулин/ТАСС

В Москве прооперирован актер Игорь Савочкин, передает Mash.

У звезды «Ночного дозора» было подозрение на пневмоторакс. В ходе операции на легком врачи поставили дренаж, чтобы в органе не собиралась жидкость.

В данный момент Савочкин находится в отделении торакальной хирургии.

Впервые о его госпитализации стало известно 11 ноября.

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