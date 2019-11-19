Боярский прокомментировал слухи об уходе на пенсию
Актер Михаил Боярский прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы собирается уйти на пенсию, передает ТАСС.
По словам народного артиста России, слухи не соответствуют действительности. «Я не знаю, это к журналистам, не ко мне. Сейчас у меня съемка, извините, пожалуйста, я на работе», — дал Боярский понять корреспонденту, что пока не уходит на покой.
Михаил Боярский 26 декабря отметит 70-летие. В своем последнем интервью он якобы намекнул на то, что хочет уйти со сцены и посвящать больше времени семье и внукам.
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