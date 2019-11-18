Названы самые трудолюбивые британские актеры

Потоковый сервис Britbox сравнил профессиональные достижения сотни телевизионных актеров и кинозвезд, которые были номинированы на премии BAFTA и National Television Award за последние десять лет, и выявил самые трудолюбивых актеров и актрис. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что самым трудолюбивым британским актером посчитали Дэвида Теннанта.

Как стало известно, за ним следует Мартин Клунес. На третье строчке рейтинга расположился комедиант Дэвид Джейсон.

При этом среди актрис такое звание получила, в том числе лауреат последнего «Оскара» Оливия Колман. В рейтинге она заняла четвертое место.

В издании уточнили, что при анализе учитывались такие факторы, как универсальность и число появлений в фильмах.