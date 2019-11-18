София Ротару вернется в Россию

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Певица София Ротару, имеющая украинское гражданство, посетит Москву, чтобы принять участие в съемках музыкальной премии «Песня года» и выступить на музыкальном фестивале «Легенды ретро FM». Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как стало известно, артистка уже подтвердила своей участие в съемках.

Также отмечается, что Ротару может выступить на новогодних корпоративах в Москве.

По имеющейся информации, гонорар певицы за один концерт находится в районе 3,1-3,8 млн рублей.

До этого Ротару отказывалась от выступлений в России из-за отношений Москвы и Киева, а также из-за состояния своего здоровья.

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