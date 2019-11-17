Звезда «Битвы экстрасенсов» перенесла 298 операций

Участница телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова на своей странице в Instagram рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью.

По ее словам, она перенесла на днях 298-ю операцию.

«Сбилась я со счета операций еще 1,5 года назад. Сейчас посчитала по выпискам — сегодня была 298!!!! Я болею всю жизнь, и вот уже на протяжении 33 лет мне делают операции», — написала женщина.

Звезда телешоу добавила, что ее заболевание вылечить невозможно, а операции необходимо делать всегда, регулярно и до конца жизни, так как без них невозможно дышать.

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