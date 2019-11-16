Найдено украденное почти 20 лет назад из Оксфорда кольцо Оскара Уальда

Кольцо из 18-каратного золота английского писателя Оскара Уайльда, которое было украдено из колледжа Магдалины Оксфордского университета в 2002 году, найдено голландским сыщиком Артуром Брэндом. Об этом сообщает издание RFI.

Поясняется, что Уальд подарил кольцо своему другу в 1876 году. Украшение хранилось в колледже Магдалины наряду со множеством других вещей Уайльда.

В 2002 году бывший уборщик в состоянии алкогольного опьянения выкрал кольцо, и продал его скупщику металлолома за £150.

По данным издания, до голландца Артура Брэнда, известного как «Индиана Джонс мира искусства» за удачные поиски в этой области, дошли слухи об обнаружении кольца, которое напоминало по описанию именно украденное украшения.

Тогда при помощи специалиста по антиквариату и посредника, знакомого с преступным миром Лондона, ему удалось отыскать кольцо на черном рынке и вернуть в колледж.

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