Считавшаяся копией картина Боттичелли оказалась подлинной

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Посетители на выставке «Оттепель» во время международной акции «Ночь в... Посетители на выставке «Оттепель» во время международной акции «Ночь в...
Посетители на выставке «Оттепель» во время международной акции «Ночь в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Эксперты установили, что «Мадонна с Младенцем» из Национального музея Уэльса, на протяжении десятилетий считавшаяся грубой копией стиля итальянского живописца Сандро Боттичелли, оказалась подлинником. Об этом сообщает The Guardian.

До середины 20 века картина считалась оригиналом, однако, потом эксперты засомневались в подлинности и понизили статус картины до «копии».

Уточняется, что реставратор и искусствовед Саймон Гиллеспи с помощью инфракрасных лучей исследовал полотно, и нашел под верхними слоями изображения другой рисунок, доказывающий, что картина принадлежит кисти Ботичелли.

Однако, Гиллеспи утверждает, что фон с аркой был сфальсифицирован в начале 20 века, чтобы скрыть тот факт, что когда-то картина была уменьшена в размерах.

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