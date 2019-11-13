Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.

Она отметила, что Михалков посвятил ей свой эфир на телеканале «Россия 24», в критическом ключе рассказав о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Собчак обратила внимание на то, что Михалков поинтересовался, всерьез ли пара воспользовалась ритуальными услугами для аренды «свадебного катафалка». «А вы в последнее время то, что снимаете, вы это всерьез снимаете, Никита Сергеевич, или «как бы»? Я вот верю в искренность ваших последних художественных высказываний, пусть они и производят впечатление тончайшего троллинга...» — парировала Собчак.

Ответила она и на претензии в том, что катафалк им был выдан «без трупа». «А упрекать нас в том, что мы не предьявили труп при получении катафалка... Нам то хоть подержанный, списанный катафалк выдали, а вам — целый госбюджет», — посмеялась Собчак.

Ксения Собчак сыграла свадьбу с Константином Богомоловым 13 сентября 2019 года.

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