Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

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Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.

Посетители концерта отметили, что Галкин «прошелся» по российским политическим шоу, шутил о президенте страны и говорил о «засилье Украины» на государственных телеканалах. Продюсера это выступление удивило — по словам Мазора, от «гламурного» Галкина не ожидают высказываний против действующей власти. «Тут вдруг человек, которого ассоциируют с этим слоем населения, говорит вещи, которые свойственны Навальному, многим другим ярким оппозиционерам», — поделился Мазор в интервью «Радио Свобода».

По мнению Мазора, в ближайшее время у Галкина не будет проблем с цензурой, однако если он даст такой концерт в Москве, все может измениться. «Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, тогда станет страшно многим», — уверен Мазор, не сомневающийся в запрете шоу Галкина.

Максим Галкин выступает на сцене с 1994 года. Лауреат премий «Триумф» и «Золотой Остап». Пятый супруг певицы Аллы Пугачевой.

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