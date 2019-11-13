Летавший в космос с основателем Cirque du Soleil Сураев прокомментировал его арест

Российский летчик-космонавт и депутат Госдумы, который летал в космос с основателем Cirque du Soleil Ги Лалиберте, Максим Сураев прокомментировал «Газете.Ru» его арест за выращивание марихуаны.

«По поводу марихуаны я вам ничего не могу сказать, правда. Это его личное дело, не знаю, не буду давать никаких комментариев», — сказал Сураев.

Совместный полет в космос прошел в 2009 году. По его словам, тогда при прохождении медкомиссии вопросов о наркотиках не возникало.

«Проверка была. Подозрений не возникало, к нему вопросов не было», — отметил Сураев.

Он подчеркнул, что тогда в поведении Лалиберте не было ничего такого, что могло бы говорить о такой привычке.

Канадский миллионер и основатель цирка Cirque du Soleil Ги Лалиберте задержан за выращивание марихуаны. 13 ноября должен состояться суд над Лалиберте. Пока следствие выясняет, выращивал Лалиберте марихуану для личного потребления или организовал криминальную сеть по сбыту наркотиков.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

— Запашный отреагировал на задержание основателя Cirque du Soleil за наркотики