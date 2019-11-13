HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал «Друзья», который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение. Об этом сообщает THR.

Отмечается, что телеканал HBO ведет переговоры с создателями культового сериала от NBC по данному предложению.

Уточняется, что в продолжении «Друзей» примет участие весь старый актерский состав, а именно Дженнифер Энистон в роли Рэйчел, Кортни Кокс в роли Моники, Лиза Кудроу в роли Фиби, Мэтт ЛеБланк в роли Джои, а ткже Мэтью Перри в роли Чендлеа и Дэвид Швиммер в роли Росса.

Однако, по данным СМИ, сделка о продолжении сериала «Друзья» еще далека от завершения, а также может в итоге не состояться.

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