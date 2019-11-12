Из-за невозврата субсидий Фонду кино возбуждено 6 уголовных дел

https://www.wmj.ru/krasota/telo/30-letnyaya-mat-odinochka-sbrosila-108-kg-za-poltora-goda-foto-do-i-posle-11-11-2019.htm

После проверки возврата субсидий в Фонд кино прокуратура возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, передает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

Неизвестно, кто является фигурантами дел. Также пройдет 13 процессуальных проверок по фактам уклонения получателей субсидий от возврата целевых средств.

Также были внесены представления территориальным управлениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), поскольку обнаружилось, что в некоторых случаях не были приняты меры по взысканию субсидий в пользу Фонда кино и утери исполнительных производств.

Известно, что ежегодно государство выделяет на производство российских фильмов более 5 млрд руб. Всего за последние годы 24 профинансированные государством кинокомпании не смогли выполнить своих обязательств.

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