Вдовец Фриске сделал предложение возлюбленной

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Шоумен Дмитрий Шепелев собирается жениться на своей подруге, предпринимательнице Екатерине Тулуповой.

Вдовец Жанны Фриске встречается с Тулуповой уже полтора года, они живут вместе с начала 2019 года, передает издание «7 дней». С ними живут дети — 6-летние сын Дмитрия Платон и дочь Екатерины Лада.

Свадьба состоится в январе, масштабное торжество пара не планирует. Они распишутся в Москве и отправятся в путешествие. «Вообще, это крайне важно — хотя бы раз в пару-тройку месяцев менять картинку, привычный сценарий дел, и кыш куда-нибудь, да хоть к бабушке в деревню», — поделился Шепелев.

Жанна Фриске скончалась после борьбы с раком мозга летом 2015 года.

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