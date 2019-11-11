Вокалистка Morcheeba рассказала, как оказалась в эпицентре чилийских протестов

Вокалистка Morcheeba Скай Эдвардс в интервью «Газете.Ru» рассказала, как оказалась в эпицентре чилийских протестов.

«Это произошло около двух недель назад. Мы были в Южной Америке — в чилийском Сантьяго, когда там начались протесты. Чтобы добраться до назначенного места, нам пришлось идти пешком прямо сквозь слезоточивый газ», — рассказала Эдвардс.

По ее словам, изначально акция выглядела достаточно миролюбивой — там были родители с детьми.

«И тут внезапно появились военные, пожарные, пули... Это был стресс. Из-за той поездки у меня до сих пор проблемы с глазами... Слезоточивый газ — худшая вещь на свете. Он обжигает твои глаза, обжигает твое горло», — рассказала она.

В минувшие выходные протестующие в Чили подожгли университет Сантьяго. Массовые акции протеста начались в Чили после того, как власти в очередной раз подняли цены на проезд в метро.

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