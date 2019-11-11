Симоньян предложила экс-президенту Боливии Моралесу работу на RT

Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян предложила новую работу заявившему об уходе с поста президента Эво Моралесу. Об этом он написала в Telegram-канале.

Симоньян предложила Моралесу увлекательную работу. В частности, она хочет, чтобы он стал телеведущим на испанском RT.

«А там еще глядишь, как судьба вырулит», — подчеркнула Симоньян.

В качестве примера она привела бывшего лидера Эквадора Рафаэля Корреа, который работает ведущим на телеканале RT на испанском языке. Он ведет политическое ток-шоу «Разговор с Корреа».

20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. 10 ноября Моралес заявил, что покидает пост лидера страны.

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