Якубович отшутился в ответ на вопрос об операции

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Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа
Леонид Якубович во время запуска первого двухэтажного поезда до Воронежа
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи о том, что недавно ему якобы была проведена операция, после которой шоумену установили кардиостимулятор. Исходя из слов 74-летнего народного артиста России, данная информация является ложной.

«Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис — я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию», — сказал он «Газете.Ru», после чего повесил трубку.

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