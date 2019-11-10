Якубович отшутился в ответ на вопрос об операции

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи о том, что недавно ему якобы была проведена операция, после которой шоумену установили кардиостимулятор. Исходя из слов 74-летнего народного артиста России, данная информация является ложной.

«Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис — я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию», — сказал он «Газете.Ru», после чего повесил трубку.

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