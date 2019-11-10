Киселев прокомментировал слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Дмитрий Киселев отреагировал на высказывание шоумена Максима Галкина о цензуре на российском ТВ. Данное заявление юморист сделал в рамках концерта в Новосибирске, где среди прочего выразил мнение, что отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».

«Я не [согласен с утверждением о цензуре]. Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета — и вредна, — сказал Киселев «Газете.Ru». — Это рассчитано на легковерных. Во времена СССР был один телевизионный канал, на котором была одна программа новостей — «Время». Сейчас это трудно себе представить. Сейчас тысяча каналов, цифровое телевидение, любая альтернатива в сочетании с интернетом. Звучит, конечно, абсурдно. Это для легковерных, для тех, кто, наверное, сидит в интернет-норках, для «хомячков». Для тех, которые очень пугливые. Это глупость сущая».

Также журналист прокомментировал слова Галкина, признавшегося, что некоторые российские телеканалы «все время рассказывают про Украину».

«Есть поминутное измерение рейтинга. И когда говорят про Украину, рейтинг возрастает. Запрос зрителей на Украину есть, и он измеряем. Кого-то достало — имеет право сказать. Россия вообще — чемпион мира по свободе слова. У нас вы можете молоть все что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре — странно. Везде в мире свобода слова для журналиста — свобода выбора себе главного редактора. Или редакции, политика которой тебе по вкусу. И у нас такой выбор есть, у нас огромный диапазон СМИ. Так что можно выбирать. Если кого-то что-то стесняет в одном месте, то в другом месте стеснять не будет», — заявил Киселев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Галкин рассказал о цензуре на телевидении

— Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ