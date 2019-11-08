Трейлер «НЕидеального мужчины» с Кридом за сутки набрал миллион просмотров
Рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер фантастической комедии Марюса Вайсберга »(НЕ)идеальный мужчина».
Крид в фильме играет главную роль, его партнершей по съемочной площадке стала Юлия Александрова. По сюжету, героиня Александровой устраивается в компанию по продаже роботов и влюбляется в одного из них (Крид).
За сутки трейлер набрал миллион просмотров.
Премьера фильма »(НЕ)идеальный мужчина» запланирована на 16 января.
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