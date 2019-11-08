Трейлер «НЕидеального мужчины» с Кридом за сутки набрал миллион просмотров

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Рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер фантастической комедии Марюса Вайсберга »(НЕ)идеальный мужчина».

Крид в фильме играет главную роль, его партнершей по съемочной площадке стала Юлия Александрова. По сюжету, героиня Александровой устраивается в компанию по продаже роботов и влюбляется в одного из них (Крид).

За сутки трейлер набрал миллион просмотров.

Премьера фильма »(НЕ)идеальный мужчина» запланирована на 16 января.

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