Прокуратура настаивает на подписке о невыезде для Серебренникова
Прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой взять с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде. Об этом сообщает ТАССТАСС.
Сторона обвинения считает, что обвиняемые могут воспользоваться тем, что в отношении них все еще не избрана мера пресечения.
«Гособвинение просит избрать всем фигурантам дела меру пресечения в виде подписки о невыезде», — сказал прокурор.
Известно, что всех фигурантов дела обвиняют в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, которые были выделены на развитие современного искусства в России.
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