Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук.

Премию за 2019 год — немецкий драматург и писатель Петер Хандке.

В 2018 году Нобелевский фонд не позволил Академии присудить премию по литературе после того, как в отношении «человека, близкого к Нобелевской премии» были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах и насилии, что фактически парализовало работу литературного корпуса.

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