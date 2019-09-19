Золотов вынес свой приговор Устинову за вывих плеча омоновца

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал ситуацию с рассмотрением судом изменения меры пресечения актеру Ивану Устинову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Золотова, Устинову достаточно было назначить один год условно.

«Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно». А эти 3,5 года [назначенные Устинову] я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения», — заключил Золотов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России направила в Мосгорсуд представление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены.