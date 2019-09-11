Дело Серебренникова вернули в прокуратуру

Дело режиссера Кирилла Серебренникова о мошенничестве в «Седьмой студии» вернули в прокуратуру. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение было принято в связи с противоречиями, которые препятствуют его рассмотрению и, соответственно, вынесению приговора.

Уточняется, что данное решение приняла судья Ирина Аккуратова. Причем, как подчеркивается, гособвинение было против такого решения.

Оно собиралось оспорить выводы экспертизы, не нашедшей признаков воровства денег.

Кроме того, суд отменил подписку о невыезде режиссеру.

Ранее сообщалось, что дело Серебренникова застопорилось в суде.