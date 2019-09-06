Джастин Тимберлейк вернется к работе в кино

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк вернется на экраны. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Согласно представленной информации, он исполнит главную роль в драме «Палмер» (Palmer), производство которой начнется осенью.

Уточняется, что в фильме речь пойдет об Эдди Палмере, который был в школе звездой футбола. Он возвращается в родной город после тюремного заключения и сталкивается со сложностями, связанными с его прошлым. Кроме того, на его попечении оказывается мальчик, брошенный матерью.

Ранее сообщалось, что Джастин Тимберлейк отменил тур из-за пошатнувшегося здоровья.