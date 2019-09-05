Трамп предложил уволить актрису Дебру Мессинг за критику его сторонников

Американская актриса Дебра Мессинг вызвала гнев президента США Дональда Трампа своим предложением составить черный список его сторонников в Голливуде, чтобы индустрия развлечений знала, с кем избегать работы.

Трамп в твиттере назвал Мессинг плохой актрисой, а также обвинил в маккартизме и в расизме и поинтересовался, позволит ли канал NBC продолжить ей работу.

«Позволят ли фейковые новости NBC расисту в стиле Маккарти продолжать работу?», — написал Трамп.

В США с именем организатора борьбы с иностранной угрозой сенатором Джо Маккарти связывают период политических гонений, известный как маккартизм.