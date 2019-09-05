Актер Певцов считает Сталина величайшим человеком в истории России
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Российский актер Дмитрий Певцов признался, что для него руководитель Советского государства Иосиф Сталин является величайшим человеком в истории России. Об этом сообщает сайт kp.ru.
По его словам, в сталинские времена начиналось строительство сильного государства.
«Сталин принял страну с сохой, а оставил — с ядерной бомбой», — подчеркнул Певцов.
Певец подчеркнул, что считает Сталина великим не только за вклад в будущее России.
Ранее сообщалось, что польский президент Анджей Дуда рассказал о планах Гитлера и Сталина по «уничтожению» Польши.