Граффити Бэнкси украли в Париже

В четвертом округе Париже около центра Помпиду неизвестные украли граффити-рисунок британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает местный телеканал LCL.

Как отмечается, работа похищена в ночь на понедельник, 2 сентября. Рисунок был сделан на обратной стороне дорожного знака, находящегося у въезда в подземную парковку на улице Рамбюто.

На разметке была изображена крыса, которую Бэнкси часто использует в своих произведениях.

Ранее сообщалось, что граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании.