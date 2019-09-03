Граффити Бэнкси украли в Париже
В четвертом округе Париже около центра Помпиду неизвестные украли граффити-рисунок британского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает местный телеканал LCL.
Как отмечается, работа похищена в ночь на понедельник, 2 сентября. Рисунок был сделан на обратной стороне дорожного знака, находящегося у въезда в подземную парковку на улице Рамбюто.
На разметке была изображена крыса, которую Бэнкси часто использует в своих произведениях.
Ранее сообщалось, что граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании.