Умерла Зинаида Славина

Умерла российская актриса театра и кино и народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра «Содружества актеров Таганки».

Как отмечается, о смерти Славиной известил художественный руководитель театра Николай Губенко. Информации об обстоятельствах смерти артистки не приводится.

Прощание пройдет в театре «Содружества актеров Таганки», дата и время не уточняются.

Зинаида Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина (курс А. Орочко), спустя четыре года стала актрисой Московского театра драмы и комедии на Таганке. В 1993 года начала играть в театре «Содружество актеров Таганки».