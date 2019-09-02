Продюсер рассказала о состоянии Розенбаума после операции
Музыкант Александр Розенбаум 2 сентября перенес плановую операцию, передает ТАСС со ссылкой на продюсера музыканта Беллу Купсину.
По словам Купсиной, 67-летнего Розенбаума прооперировали в одной из клиник Москвы. «Хирургическое вмешательство было плановым и необходимым. В настоящее время он чувствует себя удовлетворительно, его здоровью ничего не угрожает», — прояснила она.
Следующий концерт Розенбаума состоится 21 сентября в Санкт-Петербурге. Пауза не отразится на концертном графике артиста, и после реабилитационного периода он намерен вернуться к творческой деятельности.
Ранее представителей Розенбаума спросили о состоянии певца.