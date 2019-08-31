Умер Сергей Ковальский

Скончался один из основателей арт-центра Петербурга «Пушкинская, 10» и товарищества «Свободная культура» художник Сергей Ковальский. Об этом в фейсбуке сообщила куратор центра Юлия Рыбакова.

Как отмечается, он умер в возрасте 71 года.

«Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — отметила Рыбакова.

Ковальского прежде всего знают как художника-нонконформиста, поэта и куратора арт-центра.

Кроме того, он входил в ассоциацию искусствоведов и историков искусства, а также в международную федерацию русскоязычных писателей.