Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс чуть не погиб после укуса пчелы в ходе съемок нового проекта. Об этом сообщает издание Metro.

Как отмечается, съемки проходили на отдаленном тихоокеанском острове.

Согласно изданию, 45-летний ведущий переплавлял участников шоу на лодке, когда его ужалила пчела.

Уточняется, что после укуса его самочувствие ухудшилось, после чего у него развился анафилактический шок.

В итоге, Гриллсу понадобилась медицинская помощь, врачи сумели его спасти.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустит шоу с Беаром Гриллсом.