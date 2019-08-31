Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы
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Ведущий программы «Выжить любой ценой» Беар Гриллс чуть не погиб после укуса пчелы в ходе съемок нового проекта. Об этом сообщает издание Metro.
Как отмечается, съемки проходили на отдаленном тихоокеанском острове.
Согласно изданию, 45-летний ведущий переплавлял участников шоу на лодке, когда его ужалила пчела.
Уточняется, что после укуса его самочувствие ухудшилось, после чего у него развился анафилактический шок.
В итоге, Гриллсу понадобилась медицинская помощь, врачи сумели его спасти.
Ранее сообщалось, что Netflix выпустит шоу с Беаром Гриллсом.