Семья актера Числова не может похоронить его

Друг скончавшегося на днях актера Александра Числова и его сосед Денис Сердюков в новом интервью рассказал, что у родных ушедшего из жизни актера нет денег на его похороны.

Сердюков был соседом Числова по квартире в Алтуфьево. «Саша хотел, чтобы после смерти его кремировали, а прах захоронили на Николо-Архангельском кладбище рядом с могилой родной тети. Надеюсь, что Гильдия поможет с местом на кладбище, а тележурналисты — в финансовом плане», — цитирует Сердюкова сайт kp.ru. По словам мужчины, на организацию похорон требуется 400-500 тыс. руб.

Александр Числов снялся в более чем 250 фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Интерны», «Легенда № 17», «Любить по-русски-2» и др.

Актер умер 29 августа 2019 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти названы истощение и обострение пневмонии.