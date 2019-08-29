Кикабидзе объяснил, почему не ездит в Россию

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе рассказал, почему он не ездит в Россию. Об этом передают грузинские СМИ.

Кикабидзе отмечает, что не посещает Россию и не дает там концерты, так как у него есть гордость.

«Зачем мне это? Как ты можешь поехать и петь перед теми, кто тебя бьет?!» — прокомментировал он.

Однако он отмечает, что с большой теплотой относится к русским людям.

При этом Кикабидзе заявляет, что «не любит» политику, которую проводит Москва.