Джерард Батлер поделился историей появления фразы «Это Спарта!»

Американский актер Джерард Батлер рассказал про то, как в фильме «300 спартанцев» появилось знаменитую фразу «Это Спарта!», которое потом стало мемом. Об этом передает издание GQ.

Батлер отмечает, что громкое произношение этой фразы было его импровизацией.

Как стало известно, по задумке режиссера картины Зака Снайдера персонаж актера царь Леонид должен был произнести эту фразу про себя.

По словам актера, в одном из дублей он решил прокричать эти слова.

Батлер признается, никто в съемочной группе не ожидал крика. При этом такой дубль заставил ее участников сдержиать смех.

Отмечается, что Снайдер принял решение включить в финальную версию фильма именно этот дубль.