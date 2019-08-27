Умерла Людмила Мальцева

Скончалась в возрасте 69 лет заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Об этом сообщается на сайте кинематографистов страны.

По данным Союза, артистка скончалась во вторник, 27 августа. Причина ее смерти не раскрывается.

Известно, что актриса начала карьеру в кино в 1978 году. Она сыграла 40 образов в кино и известна по таким ролям в сериалах, как «Бывших не бывает», «Мой любимый папа» и других.

«Светлая память!», — добавили в Союзе.

Также в Союзе подчеркнули, что Мальцева является примером таланта, женской красоты, обаяния и доброты.