Определен самый популярный российский фильм XXI века

Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Кино Mail.ru».

Отмечается, что самой востребованной российской картиной стала спортивная драма «Легенда №17».

Уточняется, что главную роль в фильме исполнил Данила Козловский.

Подчеркивается, что самый популярный фильм выбирали пользователи сервиса.

Согласно результатам исследования, у молодых зрителей от 18 до 24 лет в списке популярных картин лидируют комедии и экшн-фильмы, а в рейтинге у зрителей в возрасте 25-34 лет можно обнаружить больше социально-философских драм и военных фильмов, таких как «Левиафан» Андрея Звягинцева и «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. Пользователи в возрастной категории от 35 до 44 лет голосовали чаще всего за драмы.

Ранее сообщалосьо лучших ролях Данилы Козловского.