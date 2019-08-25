Стали известны подробности смертельного ДТП с участием Хомского

Появились подробности аварии, в которой погиб 42-летний режиссер Игорь Хомский. Об этом передает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, перед ДТП Хомский передвигался по Юрьевскому переулку на каршеринговом авто со скоростью не менее 120 км/ч.

Уточняется, что данный показатель более, чем в два раза превышает разрешенную на этом участке дороги скорость.

Как видно с записей камер наблюдения, режиссер не смог уйти от столкновения. Сначала авто с ним въехало в бордюр, а затем машина врезалась в припаркованный КамАЗ.

Ранее СМИ опубликовали видео с места, где произошло ДТП с участием режиссера Игоря Хомского.