Очевидцы рассказали подробности ДТП, где погиб Хомский

Очевидцы рассказали подробности ДТП, в котором погиб российский режиссер Игорь Хомский. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По их предположениям, скорость, с которой двигался автомобиль режиссера, достигала 130 км/ч. Очевидец также добавил, что после столкновения фура уехала на метр вперед.

Уточняется, что автомобиль Хомского отбросило назад ударной волной.

Люди попытались оказать помощь мужчине, однако он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что появились фотографии с места гибели Игоря Хомского.