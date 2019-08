В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма «101 далматинец» — фильма «Стервелла». Кадр опубликован на их официальной странице в твиттере.

Как отмечается, на фотографии изображена главная героиня Стервелла Де Виль, которую сыграет актриса Эмма Стоун, до того, как в ее жизни появился человек и изменил ее. Действие развернется в 1970-е.

Фильм появится в кинотеатрах 28 мая 2021 года.

Here's your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3