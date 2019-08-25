Известна дата выхода сиквела «Черной пантеры»

Американский продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги назвал дату, когда поклонникам стоит ждать на больших экранах сиквел «Черной пантеры». Об этом сообщает CNN.

До этого стало известно, что режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер подписал контракт со студией Marvel и займется продолжением картины про супергероя из Африки.

Файги и Куглер рассказали, что фильм дебютирует в кинотеатрах 6 мая 2022 года.

В центре сюжета первой «Черной пантеры» оказался темнокожий наследный принц Т'Чалла, наследный правитель выдуманной африканской страны Ваканды, гвардия которой состоит из женщин. «Черной пантере» удалось собрать более $1,3 млрд в мировом прокате, она — серьезный претендент на «Оскар — 2019».

Ранее сообщалось, что «Черная пантера» снимется в фильме Спайка Ли для Netflix.