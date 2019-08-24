Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России
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Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Крым расцветает.
Певица заявила, что полуостров по сравнению с 2014 годом стал лучше и более развитым.
«Я люблю Крым, это жемчужина России», — заявила Чичерина.
Артистка также поделилась, что исполнит на фестивале композиции «Жара», «Ту-лу-ла».
Кроме того, она сообщила о планах записать совместный альбом с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.
Ранее сообщалось, что Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко.