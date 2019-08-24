Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России

Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Крым расцветает.

Певица заявила, что полуостров по сравнению с 2014 годом стал лучше и более развитым.

«Я люблю Крым, это жемчужина России», — заявила Чичерина.

Артистка также поделилась, что исполнит на фестивале композиции «Жара», «Ту-лу-ла».

Кроме того, она сообщила о планах записать совместный альбом с арт-директором фестиваля Сергеем Головней.

Ранее сообщалось, что Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко.