Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище
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Народную артистку России Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр им. Ермоловой.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, в частности, «Граница. Таежный роман» и «Моя прекрасная няня».
Скончалась 20 августа 2019 года на 80-м году жизни.
«Мы простились с нашей дорогой актрисой», — отметили в театре.
Ранее стало известно о последних днях жизни Александры Назаровой.