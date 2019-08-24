Народную артистку России Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на театр им. Ермоловой.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, в частности, «Граница. Таежный роман» и «Моя прекрасная няня».

Скончалась 20 августа 2019 года на 80-м году жизни.

«Мы простились с нашей дорогой актрисой», — отметили в театре.

Ранее стало известно о последних днях жизни Александры Назаровой.